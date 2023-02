– Jeg er selvsagt svært glad for at vi får anerkjennelse for den jobben vi har lagt ned. Vi har jobbet beinhardt og det er derfor utrolig stort for oss å hente denne prisen hjem til Trøndelag. Jeg ser først og fremst på dette som en hyllest til de ansatte, for uten dem hadde ikke dette vært mulig, sier Johansen i en pressemelding fra EY Ernst & Young.

Juryen vektla at virksomheten har lønnsom vekst og ambisiøse fremtidsplaner både nasjonalt og internasjonalt.