Det melder søsterselskapet Fishglobe i en pressemelding fredag. Ryfish er blitt tildelt en tillatelse på 780 tonn MTB som strekker seg over ti år.

– Vi er veldig fornøyd med å få dette. Det har vært en lang prosess der vi søkte i november 2020 og fikk endelig tilsagn nå, sier administrerende direktør i Ryfish, Tor Hellestøl til Intrafish.

Ryfish driver med postsmolt-produksjon i to glober som er levert av Fishglobe i Strand kommune. De ligger også nære en annen turistmagnet i fylket med Preikestolen. I løpet av 2025 kan turister kombinere besøk på fjellet fra Tom Cruise-filmen «Mission Impossible: Fallout» – og få kunnskap om havbruksnæringen.

Får vise fram teknologi

Nå skal de etablere den landbaserte delen av et visningsopplegg, kalt SalmonPark, på Lysefjordsenteret med tilhørende uteområder. Etableringen gjøres i tett samarbeid med Fishglobe og andre lokale aktører i Rogaland.

Fishglobe leverer lukket løsning for postsmolt. Dermed vil turister og besøkende også få muligheten til å se ny teknologi i oppdrett på nært hold.

– Det er litt av poenget også. Vi skal bruke minst en globe til visningsanlegget og vi vil ha en modell av globen inne i selve visningsanlegget, forteller Hellestøl.

– Viktig for utvikling

De regner med å ha alt klart i løpet av 2025 for oppstart av anlegget.

– Dette er viktig for videre utvikling. Vi ønsker å presentere denne formen for teknologi, og presentere laks for turistnæringen her i Rogaland. Vi ser veldig fram til å etablere et flott visningssenterer der vi kan presentere teknologi og andre sentrale elementer i denne næringen, sier han.