I desember i fjor sa sjømatanalytikar Finn-Arne Egeness i Nordea at det var vanskeleg å seie noko bestemt om korleis prisane ville bli i 2023.

No seier han at han ser at etterspørselveksten i 2023 held fram å vere høgare enn tilbodsveksten.

– Så grunnlaget for framleis høge prisar er framleis til stades, meiner han.

Sushi og sashimi

Ifølge Egeness, har det altså vore stramt på tilbodssida i år.

– Vi ser at det er vanskeleg å realisere den volumforventninga ein hadde på inngangen av året, seier han, og viser til ein negativ tilbodsvekst i Noreg på ein prosent i år.