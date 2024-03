Den eneste oppdretteren Intrafish får fatt i denne fredagen, skriver ti på halv to at han enda ikke har solgt et eneste kilo.

At det er et stille marked, går også igjen i tilbakemeldingen fra den første eksportøren vi snakker med, også ti på halv to.

– Det har vært en jækla vanskelig uke, sier han, og mener å se at prisene har gått ned ti kroner fra forrige uke.

Det skal og legges til at det denne uken er vinterferie i enkelte fylker.