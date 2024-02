– Vi har ikke solgt noe, vi hører bare at prisen går opp. Så nå venter vi på at ting setter seg, og det skjer ikke før i tre-firetiden nå for tiden.

Det sier en oppdretter Intrafish snakker med kvart over ett fredag.

Også den første eksportøren vi snakker med, klokken 13:18, har fremdeles ikke hørt så mye, men melder om det som virker som et fredelig og rolig marked, og sier det er «rolig alle plasser».

Men han understreker at det er et komplisert bilde der produksjonsfisken konkurrerer i samme marked som superiorfisken.