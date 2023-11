Den første eksportøren IntraFish snakker med fredag, kvart over ett, sier at de fremdeles ikke har noe spesielt å melde – utenom at det virker som om prisene er stabile, eventuelt at de har gått litt opp fra forrige uke.

– Vi har ikke gjort noe konkret eller handlet enda, det tar nok litt tid med oss i dag, sier han.

Han sier det blir spennende å se om grunnen til at prisene holder seg stabile eller siger litt opp er på grunn av økning i etterspørsel – eller været.