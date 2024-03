– Det er vanskelig. Like vanskelig som alltid i det siste. Det er mye produksjonsfisk og stor ubalanse. Vi selger i minus uansett hva vi gjør, sier den første eksportøren Intrafish snakker med rundt 13.30 fredag.

Prisene falt forrige uke, og faller ytterligere inn mot neste uke, ifølge de kildene Intrafish får i tale i løpet av fredagen.

4–5 kroners fall

Den første eksportøren viser til et fall på 4–5 kroner fra forrige uke. Som blant annet gir 105 kroner for 4–5 kilo og 110 kroner for 5+ kilo.