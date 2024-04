Forrige uke kunne vi melde om at det var rekordhøye laksepriser, i snitt for alle vektklassene, der prisen var på nivå opp mot 140 kroner kiloen.

Det kommer vel derfor ikke som en stor overraskelse at prisene nok har gått litt ned igjen denne uken.

– Forferdelig dårlig etterspørsel

En eksportør vi snakker med sier de snakker om å ta 120 kroner for all fisk på 3 kg og større, men at det foreløpig ikke er blitt gjort noen avtaler.