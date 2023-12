Det velkjente engelske uttrykket «all over the place» går igjen hos flere av kildene Intrafish snakker med denne fredagen for å få beskrevet prisbilde på laksen.

– Det har vært en grusom uke, men det bruker det å være i jula også med fabrikker som stenges ned og folk tar juleferie. Du får en helt annen prissetting. Det som blir solgt, går veldig bra, mens det som står igjen er umulig å bli kvitt, sier den første eksportøren Intrafish snakker med i 13.30-tiden