Forrige fredag kunne flere eksportører melde at prisene gikk rett ned, etter rekorden uken før.

Den første eksportøren vi snakker med denne fredagen, sier at han ser at prisene fremdeles går litt nedover – som forventet.

– Men det er enormt høyt nivå ennå, herregud. Det er imponerende høyt, jeg er overrasket over at det er så høyt, sier han, og melder samtidig om at han ser et press på prisen på storfisken.