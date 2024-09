– Bør vere ei en­kel sak å bru­ke JA-stem­pe­let i den­ne saka

– Me er frykteleg skuffa over at dei ikkje ser verdien av dette her, seier Bømlo-ordføraren om makta i Oslo. No vil han snu departementets nei til ja slik at Bremnes Seashore likevel får teste sesongtilpassa lakseproduksjon.