Tor Anders Elvegård leder bransjeorganisasjonen Sjømat Norge Havbruk Nord, og det var hans munn ordene falt. Han holdt velkomsttalen på årssamlingen som i snart 30 år er blitt holdt i Tromsø, som jo er Nord-Norges største by med 75.000 innbyggere.

Kanskje ikke rart uttalelsen ble møtt med eksplosiv latter i salen.

Bodø er landsdelens nest største by med 50.000 innbyggere.

Det er ikke bare fotballagene Bodø/Glimt og TIL som kjemper om å være best. De to byene knives nå om nesten alt, for eksempel ny sjukehus-struktur i nord.