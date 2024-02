Det fremgår av en oppdatering på nettsiden til advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig. Dette selskapet representerer Nordsjø Fjordbruk, et lakseselskap som er heleid av Alsaker Fjordbruk.

Det var 14. februar at Høyesterett besluttet å sende saken til Efta-domstolen, for å få en rådgivende uttalelse. Ifølge advokatene er dette den første saken om dyrehelse under den nye EU-reguleringen som Høyesterett har henvist til Efta-domstolen.

Flytting av fisk

Saken handler om flytting av fisk mellom to ulike brakkleggingssoner. Mattilsynet ga Nordsjø Fjordbruk avslag på en driftsplan, da de mente at dette ville innebære risiko for å spre sykdom.