De store børsnoterte havbruksselskapene har lagt fram sine rapporter for fjerde kvartal, og et par til er i løypa denne uken. Det har tydeligvis inspirert familieeide Lovundlaks på Helgeland, som i helgen la fram sin «kvartalsrapport» – på Facebook, og med en helt egen vri – for ikke å si KPI …:

«Mange av de store selskapene har levert sine kvartalstall denne uken. Vi beklager at rapporteringen vår kommer noe sent, men til gjengjeld kan vi rapportere om en særdeles solid utvikling!!!»

Slik starter Lovundlaks den muntre facebookposten sin, før de kommer til trendordet KPI (fra engelsk: key performance indicator) som rett og slett betyr nøkkeltall.

Pirker i finansspråket

Facebook-posten til selskapet raljerer ved finansspråket og fortsetter slik:

«Rolling forecast for selskapets viktigste KPI – antall barn i barnehage og skole med minst én forelder som arbeider hos Lovundlaks – viser en robust oppadgående trend med sterk og stabil vekst. Dette indikerer en fremragende positiv dynamikk i fremtidig organisasjonsutvikling og skaleringspotensial, både for organiske og fasilitatoriske kapasiteter i selskapets operasjonsområde.

Vi ser ellers frem til flere strømbrudd, lyse sommernetter og generelt et sterkere samhold i samfunnet! God helg» hilser man fra selskapets nettside på Facebook.

Vedlagt i posten har selskapet laget denne grafen – for virkelig å synliggjøre KPI-ene som teller på kysten.

Grafen som viser en av de aller, aller viktigste KPI-ene for Lovundlaks – nemlig hvor mange unger de har i bygda. Foto: Graf Lovundlaks

Gode på drift

Som Intrafish omtalte tidlig i januar er Lovundlaks en av de aller, aller beste i klassen når det gjelder drift. Da ble Cermaq og Lovundlaks «kåret» til Norges beste lakseprodusenter av analyseselskapet Kontali. Kåringen ble foretatt blant de store aktørene, målt i lønnsomhet per kilo over fem år.

Det var kun 10 øre per kilo som skilte Lovundlaks fra Cermaq, viste oversikten.

Dette sier Meland

– De børsnoterte gigantene bruker aldri antall unger i barnehage ute i distriktene som nøkkeltall. Men det mener jeg denne næringa bør gjøre. Vi gjør i alle fall det, sier Jacob Palmer Meland i Lovundlaks til IntraFish med et smil.

Han er daglig leder i familieselskapet.

– Antall barn i barnehage og skole på små plasser langs kysten, er én av de viktigste måleenhetene for framtida. Antallet forteller noe om vi lykkes eller feiler, legger han til.

– Og på Lovund går det bra?

– Vi driver ikke bare på Lovund. Vi driver i mange små øysamfunn her på Helgeland, der våre ansatte bor. Unger skaper levende kystsamfunn framover, sier han.

Meland legger til at selskapet ikke har turnus.

– Vi har ikke pendlere. Folkene som jobber i selskapet, bor der de produserer fisken. Og det mener jeg er riktig, sier oppdretteren.