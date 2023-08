Aqua Nor-messen får kraftig kritikk: – Vi føler oss rett og slett presset ut

Manglende hotellkapasitet og ågerpriser på hotellrom under Aqua Nor-messen frustrerer. Rot og manglende tilbakemeldinger fra arrangøren like så. Flere spør om messen er blitt for stor for Trondheim. Arrangørene er overrasket over kritikken.