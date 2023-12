De tre siste årene har AquaNext samlet rundt 300 deltakere til konferanse på et hotell like ved Sola Flyplass i Stavanger. I 2024 flytter de inn til sentrum og håper på 8000 deltakere over tre dager.

– Vi ønsker å være mer en debattarena enn et rent utstillingsarrangement. Vi skal tørre å løfte de store spørsmålene og ikke bare bli et ekkokammer, sier Sigurd Vik, daglig leder i AquaNext, til Intrafish.

Utelukker hotellproblem

AquaNor er verdens største utstillingsmesse for havbruksnæringen.