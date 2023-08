Mandag ettermiddag. Arendalsukas første dag. En litt sur trekk, og gater som fortsatt ikke er helt fulle.

– Dere er heldige som får komme hit. Dette er egentlig det aller beste stedet å være i Arendal, sier representanten fra Arendals Fossekompani som ønsker velkommen.

Vi er på takterrassen til det tradisjonelle selskapet som for noen år tilbake kjøpte de fleste aksjene i analysebyrået Kontali Analyse. Analysebyrået arrangerte tirsdag en debatt med tittelen «Er oppdrett av laks i Norge bærekraftig?». Spørsmålet er for stor til at det finnes et klart ja eller nei.