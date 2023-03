HVA ER DNV? DNV-konsernet viderefører aktivitetene i Det Norske Veritas, stiftet i 1864

DNV driver innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling

DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon målt i markedsandeler og i antall ansatte

DNV driver i mer enn 100 land og har mer enn 12.000 ansatte. Hovedkvarteret ligger i Bærum

Virksomheten retter seg særlig mot kunder i maritim sektor, store deler av energisektoren samt sertifiserings– og akrediteringstjenester rettet mot næringslivet generelt

