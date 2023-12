Saken handlet om patenter og markedsføring av fôr som brukes når settefisk av laks skal smoltifiseres (gå fra å leve i ferskvann til å leve i saltvann). Ewos vant saken i all hovedsak. Stim ble også dømt til å betale det meste av Ewos sine saksomkostninger.

– Først og fremst er det godt å se at lagmannsretten har slått fast at det ikke er snakk om noen patentinngrep, og bekreftet at salg av Ewos’ produkter Adapt Xellerator og Adapt Flex er, og alltid har vært, lovlig, skriver Ewos' kommunikasjonssjef Kjartan Mæstad i en epost.