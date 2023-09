Selskapet fikk vedtaket fra Fiskeridirektoratet mandag, opplyses det i en pressemelding.

– Dette er et viktig skritt videre for å kunne realisere potensialet som ligger i havbruk til havs. Neste viktige milepæler for oss er avklaringene knyttet til grunnrenteskatt og det regulatoriske rammeverket for havbruk til havs, sier Aker Salmar Ocean-sjef Roy Reite i meldingen.

Aker Salmar Ocean har gjentatte ganger bedt om en avklaring på spørsmålet om grunnrenteskatt på havbruk til havs. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har sagt at dette kan komme i statsbudsjettet, som presenteres neste uke.

19.000 tonn

Salmar Aker Ocean var første selskap som søkte mydightene om lokalitet i Norskehavet – i januar 2021.

Selskapet dypvannsmerd, Smart Fish farm, blir 70 meter høy og kan ha dobbelt så mye fisk som Salmars eksisterende havmerd, Ocean Farm. I søknaden går det frem at selskapet søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19.000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

Smart Fish Farm er et konsept som har fått utviklingstillatelser.