I vår startet bygging av en fabrikk på tettstedet Fauske ved Skjerstadfjorden. Fauske ligger en knapp times biltur rett inn i landet fra fylkeshovedstaden Bodø.

For bare seks dager siden ble det sådd urtefrø til karse, reddik, brokkoli og agurk.

– Plantene vokser raskt. Nå leverer vi til kunder som Bama og Havila Kystruten, skriver Marius Johansen i en epost til IntraFish.

Laksepenger

Han er gründer og én av eierne av Grønt Fra Laks (GFL) sine to fabrikker. Den andre ligger på Indre Kvarøy på Helgeland.

De andre eierne er Maria Olaisen AS og Stamneset. Hun er én av de de dominerende eierne i laksegiganten Nova Sea. Stamneset er knyttet til familiebedriften Kvarøy Fiskeoppdrett.

Lakseslam gir næring i et veksthus. Foto: Jørgen Hopaneng Larsen

Rigges

Nå rigges fabrikken på Fauske til å produsere salat i tillegg til mikrogrønt og spirer opplyser selskapet i en pressemelding.

De første kassene med spirer og mikrogrønt blir kjørt ut fra ny-fabrikken på Fauske. Foto: Jørgen Hopaneng Larsen

– Vi vil produsere 3,5 millioner salater i året på Fauske, uttaler Johansen i meldingen.

Fabrikken skal være oppe og gå for fullt fra oktober.

Antallet arbeidsplasser på Fauske skal fordobles fra fem til ti. I konsernet jobber i alt ni stykker i dag.

Det grønne eventyret startet i 2021 da Johnsen grublet over hvordan lakseslam kunne brukes til noe nyttig i stedet for å være et problem. Han presenterte ideen for Kvarøy Fiskeoppdrett om å bruke slam til å dyrke planter.

Mye salat

Gjennombruddet kom etter prøving og feiling med flere typer vekster og produksjonsmåter. Grønt-fabrikken på Kvarøy startet opp i juli i 2021.

Fra oktober kan de to fabrikkene produsere fire millioner salater og 100.000 kasser mikrogrønt i året.

– Det er ikke nok til å dekke etterspørselen etter miljøvennlig grønt i landsdelen, så potensialet er stort. Nå tar vi en fot i bakken mens vi planlegger neste steg og vurderer om vi skal vokse ytterligere med flere fabrikker. Tenk om vi kunne slippe å importere salat og spirer, og heller produsere kortreist salat og grønt i Nord-Norge, sier Johnsen i meldingen.

Mye av det grønne garnityret du får kjøpt i butikkene og servert på restauranter fra Mo i Rana i sør til Finnmark i nord, vil framover komme fra den nye fabrikken på Fauske. Langs E6 er avstanden mellom Mo og Kirkenes nesten 1.200 kilometer.