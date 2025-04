Onsdag 20. april 2022 sendte mannskapet om bord i fiskebåten «Stormfuglen» ut mayday på grunn av brann i maskinrommet. Her yter to oppdrettsbåter bistand inntil redningsskøyta «Gideon» tar over og sleper fiskebåten til Tromsø fra Ullsfjorden.

Foto: Redningsselskapet/ Arkiv