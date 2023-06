– Det er ingen tvil om at fisken vår kan vokse betydelig raskere og få det betydelig bedre i mærene. Men da må vi i større grad ta hensyn til fiskens biologiske behov. Dessverre synes det som at mange sentrale avgjørelser blir tatt på tvers av beste tilgjengelige kunnskap, og man ender opp med billige løsninger som senere viser seg å bli veldig dyre, sier Jim-Roger Nordly, gründeren bak fiskehelse- og rådgivingsselskapet Stim.

Onsdag åpnet han det tradisjonsrikte Lofotseminaret og konkluderte der med at det på tross av grunnrenteskatt og galopperende produksjonskostnader, er et stort potensial for økt produktivitet i norsk havbruk.