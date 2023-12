Innlegg Skrevet av leder for kommunikasjon i sjømatbedriften Hofseth, Jannicke Farstad.

Denne uka var jeg på besøk på Skjortneset, en av fem lokaliteter vi har for oppdrett av laks og ørret i Storfjorden. Jeg tok hundrevis av bilder, for finere kan det knapt bli når sola så vidt kommer frem på formiddagen en iskald vinterdag i dette området.

Jannicke Farstad, Foto: Lisa Istad

I to av merdene svømmer det nå øko- laks og i resten ørret. Jeg ser ned i merden og suprise! … fisken er utrolig flott å se på og ser ut til å ha det veldig bra.

Dette var også noe lokalitetsleder kunne bekrefte, det er god stemning. Det siste året er dødeligheten nesten halvert på Hofseth sine lokaliteter. Grunnen til det kan være mange, men god planlegging og flytting på lokasjoner for å prøve å hindre at lusa skal ha gode forhold har vi helt sikkert fått betalt for.

Samtidig truer det også farer, jeg hører om en ny manet som er blitt observert, dette må vi følge med på så ikke det skaper problemer. Sånn er det å holde på med oppdrett, det kan plutselig skje noe uforutsett. Jeg sier på jobb at vi må ringe NRK for å fortelle hva vi får til, men får laber respons på dette. Hvorfor, jeg tror det handler om tilliten til mediene. Nyhetene handler om hvor mye helsike som har skjedd denne dagen i inn- og utland, og det er best å holde seg under radaren. For om de leter godt nok, så finnes det helt sikkert en død fisk uti her.

Må ta en stor del av ansvaret

Det er nyhetene på radioen denne morgenen som får meg til å kaste det jeg egentlig skal gjøre til sides, for å liksom hamre ned på tastaturet hva jeg mener. Jeg kjenner det koker innvendig.

Fredrik Solvang, programleder i NRK. Foto: Kristine Jacobsen

For jeg får høre at det er et problem at vi spiser for lite fisk i dette landet, og litt av problemet er tilliten til sjømatnæringen. Jeg hører så på P1 – lyd fra en av de mange sakene som har vært om hvor dårlig det står til i oppdrettsbransjen. Så hvem har egentlig ansvaret for at tilliten til hvordan vi produserer fisken går ned? Fredrik Solvang og programlederen på Dagsrevyen som stiller spørsmål ved om det er trygt å spise norsk laks må ta en stor del av ansvaret.

Let etter de gode historiene

Hofseth er Norges største foredler av laks og ørret og jeg er så heldig å kjenne mange av de som både jobber på merdekanten for å oppdrette fisk, og de som jobber med å foredle den. Hver dag går det folk på jobb i vår bransje og i alle andre bransjer som er opptatt av hvordan vi kan gjøre ting enda litt bedre i dag enn i går. Slik er det nok på alle avdelinger på sjukehuset, i matbutikken, på verftet, i vindkraftbransjen og jeg vet at det skjer i veldig mange bedrifter i sjømatnæringen her hjemme på Sunnmøre.

Skal tilliten til sjømatnæringen opp, må dere lete etter de gode historiene. Det er veldig mange av dem, så det er bare å plukke.