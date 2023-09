Neste år lanserer strømmetjenesten Netflix sin nye tv-serie Lakseøya globalt. Produksjonen av serien startet i slutten av august på Frøya.

Det går fram av en pressemelding fra mediegiganten tirsdag.

Flere kjente skuespillere, som Trine Wiggen, Svein Roger Karlsen, Kåre Conradi og Oddgeir Thune står på rollelisten i den nye tv-serien. Selveste Bjarne Brøndbo, kjent fra DDE står også på listen i en birolle i serien. Han er ikke ukjent med laksenæringa og har stilt opp for den før.

Bjarne Brøndbo - her fra da han deltok som artist på Kystbrølet i mars i år. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Ifølge pressemeldingen handler den nye serien om to familier i et lite kystsamfunn i Norge som er bitre fiender i den globale lakseindustrien. Det er med andre ord duket for både drama og kjærlighet med oppdrettslaks som bakteppe.

– De siste tiårene har oppdrettsnæringen endret både den norske kysten og den internasjonale matkulturen. Tiden føles riktig for et TV-drama om aktørene i næringen. Det er fantastisk at en global strømmetjeneste som Netflix har motet til å fortelle en så lokalt forankret historie, uttaler skaperne og forfatterne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin i meldingen om bakgrunnen for å lage dramaserien.

Samtidig loves det «et morsomt, samtidsaktuelt og dramatisk portrett av oppdrettsnæringen».

Skaperne bak den nye serien er også kjent for serier som Lilyhammer og Beforeigners.

Så da er det bare til å glede seg til laks i ny innpakning, og imens kan vi jo gjette hvem som har inspirert fram de ulike rollefigurene …