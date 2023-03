Chris Roberts leder urfolksgruppen Wei Wai Kum First Nation. Den holder til i provinsen (delstaten) British Columbia ved stillehavskysten. Han mener at fiskeriminister Joyce Murray har skapt en farlig presedens med sin beslutning om å stenge ned 15 lakseoppdrettsanlegg ved øygruppen Discovery Islands. Urfolks-lederen krever at Canadas statsminister Justin Trudeau erstatter henne med Marc Miller, som for tida er landets minister for forholdet mellom regjering og urfolk. – Vi oppfordrer statsminister Trudeau og hele kabinettet hans til å sikre en klar og transparent overgangsprosess med en ny og upartisk statsråd som forstår våre problemer og respekterer forsoning, vitenskap, miljø og at vi trenger inntekter, sier urfolkslederen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.