Søndag ble tre containere med laks stjålet fra en bedrift i byen Talcahuano, som har én av landets største og viktigste havner, blant annet for utskiping av laks til oversjøiske områder. Byen har også flere foredlingsfabrikker for sjømat. Vaktmannen på området der frysecontainerne sto lagret, ble kidnappet. Han ble løslatt 12 timer seinere i hovedstaden Santiago, melder regionavisen El Llanquihue som kommer ut i laksehovedstaden Puerto Montt. Avstanden mellom Talcahuano og Santiago som ligger lengre nord, er 50 mil langs motorveien.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.