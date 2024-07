Egeland settefisk på Jæren, 1974. Olav Egeland var en stor settefiskprodusent i sin tid. På bildet ser vi en lang rekke med betongkummer, med små fôringsautomater hengende over hver. Tvers over kummene er det bygd gangbane. I bakgrunnen sees bygningene på klekkeriet. Til venstre i bildet ligger et nett som de dekker kummene med, for å holde fuglene unna.

Foto: Christian Andersen/Kystmuseet i Sør-Trøndelag