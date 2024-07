Et litt humoristisk bilde tatt ved Veterinærinstituttet. Dette var på 1980-tallet og bildet skulle illustrere at det ble satset på forskning på fiskehelse og behandling av fiskesykdommer, som var blitt et stort problem i næringen.

Foto: Veterinærinstituttet/Kystmuseet i Sør-Trøndelag