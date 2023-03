De to arbeiderne på merdkanten i Nordland melder om en dyster dag på jobben tirsdag, til tross for skyfri himmel og skarp sol.

– Det første jeg oppdaget på nettet i morges, var nyheten om grunnrenteskatten. Det ble jo dagens tema på jobb - blant oss fem som arbeider sammen. Alle har snakket om den. Stemningen har vært til dels dyster, men jeg måtte bare flire. Det er helt fortvilt. De har satt ned satsen 5 prosent til 35, og så snakker statsministeren om at de har endret den fra opprinnelig forslag. De har ikke gjort en dritt. Skattesatsen måtte jo blitt satt ned til 15 eller 20 prosent. Det ville ha hjulpet, mener Brage Hernes Gåsvær (24).

IntraFish tok tirsdag turen ut til ett av Wenberg Fiskeoppdretts anlegg utenfor Bodø for å lodde stemningen på mærkanten.

Mats Karlsen (t.v.) og Brage Hernes Gåsvær i Wenberg Fiskeoppdrett. Foto: Bent-Are Jensen

Lokaliteten Skysselvika ligger i Skjerstadfjorden ved tettstedet Fauske, rundt én times kjøring med bil innover i landet fra fylkeshovedstaden Bodø.

Gåsvær studerer havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet i Bodø, byen der han ble født, men han har vokst opp på Snarøya i Bærum ved Oslo. Ved årsskiftet ble han utplasser i praksis hos Wenberg, og han skal jobber der fram til sommeren.

Glade i jobben

– Vi er glade i arbeidsplassen vår. Vi har et forhold til fisken som vi røkter. Denne skatten setter en demper på alt. Vi har ikke opplevd noe slikt før. Vi er spente på hva Stortinget lander på til slutt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier jo at han søker et forlik slik at skatten vil stå seg, sier Mats Karlsen (29).

Han har jobbet hos Wenberg i snart åtte år. Han er født og oppvokst på Fauske, der han har samboer og hund.

Mats Karlsen. Foto: Bent-Are Jensen

– Er du redd for jobben din?

– Nei, vi har en god bedrift som tar vare på oss, men jeg er bekymret for næringa. Denne skatten setter stopp for optimisten og trua på framtida i bransjen. Skatten har jo allerede satt investeringer for milliarder av kroner på vent. Og den gir skadelige ringvirkninger når den rammer alle småbedriftene som leverer til oss, for eksempel rørleggere og innen elektro, sier Karlsen.

Misvisende

Gåsvær mener at alt snakket om en skattesats på 35 virker misvisende. Folk flest skjønner ikke at oppdretterne klager på 35 prosent, men man tenker ikke på andre skatter som kommer i tillegg som formue- og selskapsskatt.

Brage Hernes Gåsvær med landbasen til Wenberg Fiskeoppdrett i bakgrunnen. Foto: Bent-Are Jensen

IntraFish har i flere artikler skrevet om oppdrettere som frykter at de sammenlagt må ut med over 80 prosent i skatt. Noen mener at det samlede skattetrykket kan komme opp i over 100 prosent for enkelte.

– Sluttstykket ser ikke pent ut; jeg trur det hysjes ned av politikerne, sier Gåsvær.

Bremsene satt på

– Men skal ikke rikingene også betale skatt?

– Jo, men poenget er jo at de allerede gjør det så det monner. Norge er på verdenstoppen når det gjelder havbruk. Nå er bremsene satt på for å utvikle næringa videre, sier Karlsen.

Gåsvær skyter inn at teknologiutviklingen nå kan komme i utlandet. Hittil har Norge vært ledende. Hittil har folk fra alle verdens kanter kommet til Norge for å lære om akvakultur.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent

Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes

Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner

Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.

For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger

Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget

Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år

Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.

Saken sendes nå til Stortinget for behandling der i vår Kilde: Regjeringen.no / DN

– Nå sier egentlig den norske regjeringen vær så god til alle utenlandske aktører som kan satse for fullt siden Norge blir holdt tilbake. Og i utlandet er arbeidsvilkårene for de ansatte mye dårligere enn her, sier Karlsen.

– Formuesskatten aleine tar 20 millioner fra driften hvert år, enten vi går i null eller ikke, sier assisterende daglig leder Jørgen Wenberg. Sammen med sine kolleger maner han til kamp mot lakseskatten fra fôrsentralen hos Wenberg: Mats Karlsen (t.v.), Jørgen Wenberg, Isac Karlsen og Brage Hernes Gåsvær. Foto: Bent-Are Jensen

Lys i husan

Han poengterer at det er havbruk som holder liv i mange små lokalsamfunn langs norskekysten.

– Det ikke bare i storbyene at det skal være liv. Men med en slik skatt vil sikkert mer penger fra distriktene havne i Oslo, uansett hva de påstår. Men det er jo ikke sørpå verdiene blir skapt; det er langs kysten, sier Karlsen.

– Lokale oppdrettere har investert stort i lokalsamfunnene der de sjøl holder til. Det gjør at folk på småplasser får bedre tilbud, også innen kultur og idrett, noe som også trekker folk dit. Det er en god sirkel, sier Gåsvær.

Mats Karlsen (t.v.) og Brage Hernes Gåsvær. Foto: Bent-Are Jensen

De framholder at havbruk har vært i ferd med å bli én av Norges viktigste næringer.

– Staten ser jo at næringa går som det suser, så da tenker den at her er det penger å hente. Men denne spesielle grunnrenteskatten er en kortsiktig måte for staten å fylle på i statskassen. Den skyter seg sjøl i foten. Det er ikke kult. Resultatet blir mye mer tap enn vinning, mener de.