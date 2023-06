(Saken er oppdatert kl. 18:17 med kommentarer fra regionleder i Lerøy Aurora, Jan-Børre Johansen.

I fjor høst ble det gjennomført en spørreundersøkelse på Facebook. Resultatene viser at over 60 prosent av respondentene mener det ikke bør bli mer havbruk i Øst-Finnmark. Er dette representativt for resten av befolkningen?

Spørsmålet stilles i en pressemelding fra forskningsinstituttet Nofima, som onsdag inviterer til seminar i Kirkenes med tema Sameksistens mellom naturbaserte næringer i Arktis.

12 foredrag og debatt står på kjøreplanen. Først settes scenen i nåtid og deretter blir det et innblikk i hva fremtiden kan bringe for de naturbaserte næringene. Viktige bærebjelker som fiskeri, havbruk, servicenæringer, gruvedrift, turisme og tradisjonelle samiske næringer er tema, opplyser Nofima i meldingen.

Fikk svar på Facebook

I fjor gjennomførte forskningsinstitusjonen en spørreundersøkelse via Facebook og møtte stort engasjement hos brukerne der.

– Resultatene viser at det er over 60 prosent av respondentene som mener at det ikke bør bli mer havbruk i Øst-Finnmark, skriver Nofima i meldingen og spør i samme slengen om dette representativt for befolkningen. Det håper de seminaret skal gi svar på.

Forskningen som legges fram er en del av EU-prosjektet Arctic Hubs, som ledes av seniorforsker Roy Robertsen i Nofima.

– I fjor høst brukte vi Facebook for å lede folk inn til et såkalt Varhub-spørreskjema. 170 personer svarte, og vi ser blant annet at fiskeriene mottok overveiende positive tilbakemeldinger. Det er enighet om at fiskeriene er en viktig næring i Varangerfjorden, uttaler Robertsen i meldingen.

Samtidig viser undersøkelsen at folket mener at fiskeri og havbruk kan sameksistere i fjordsystemet, og tidligere i måneden var det stor interesse da Lerøy Aurora avholdte dialogmøte om aktiviteten i Varanger, opplyser Nofima videre.

– Manglende kunnskapsgrunnlag om havbruksnæringen i regionen er en utfordring, uttaler regionleder i Lerøy Aurora, Jan-Børre Johansen, i samme melding. Han er en av foredragsholderne på onsdag.

– Hva tenker du folk, eventuelt instanser, mangler av kunnskap om havbruksnæringa etter din mening?

– Vi erfarer at man nasjonalt mangler fakta om hvor bærekraftig havbruk er i en større sammenheng. Sammenlignet med for annen mat (protein) produksjon i verden, svarer Johansen i en epost til Intrafish tirsdag ettermiddag – etter å ha vært travelt opptatt med møter gjennom dagen.

– Lokalt og regionalt mangler man ofte fakta om sine lokale havbruksaktører. Hvem er de lokale aktørene? Hva er det man fokuserer på i driften sin? Hva er den lokale bærekraften – både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk? Hvordan presterer man på ulike bærekrafts indikatorer lokalt og regionalt? Mye av den lokale og regionale kunnskapen om bransjen, og de lokale aktørene er preget av tabloide oppslag om næringen. Gjerne oppslag og omtaler med negativt fortegn, mener Johansen.

Lerøy Aurora Driver produksjon av oppdrettslaks

Produserer i tillegg smolt og rensefisk

Driver slakteri, foredling, fryseri og emballasjeproduksjon

Har 25 ordinære laksekonsesjoner: 17 i Troms og 8 i Finnmark

Slaktet i 2018 rundt 37.000 tonn (sløyd vekt)

Har totalt 455 ansatte fra Kvaløya i sør (ved Tromsø) til Varanger i øst (ved Russland). Cirka 120 av dem jobber i matfiskavdelingene

Har hovedkontoret i Tromsø

Er et 100 prosent eid datterselskap av det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood – som kjøpte Aurora i 2005. Det var opprinnelig lokalt eid.

Konsernets hovedkontor ligger i Bergen

Konsernet driver både fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Det har også virksomhet i utlandet

Ett skritt nærmere god sameksistens

– Hvem håper du å treffe med ditt budskap i seminaret onsdag?



– Jeg håper å treffe de andre aktørene og interessentene i kystsonen lokalt. Temaet i morgen er sameksistens, og jeg ønsker å fokusere på en åpen og ærlig dialog, felles ansvarlighet, respekt og kreativitet. Jeg mener dette er veien å gå for å få til en god sameksistens.

– Hvorfor stiller du opp som foredragsholder på dette arrangementet, og hva tror du kommer ut av det?



– Jeg er invitert som lokal havbruksaktør av Nofima som er medarrangør av konferansen. Dette er en oppfølging av en tidligere Nofima konferanse jeg deltok på med temaet sameksistens. Den gangen ble det arrangert en fin konferanse i Bugøynes der jeg opplevde at man kom ett steg nærmere det å kunne oppnå en sameksistens i Varangerfjorden. Denne gangen har man og med ettmere internasjonalt panel og deltakere fra både Finland og Sverige. Derfor stiller jeg mer enn opp igjen for å forhåpentligvis ta oss enda ett skritt nærmere en god sameksistens, svarer Johansen på spørsmålet fra Intrafish.

Daglig sjekkrunde på merdkanten hos Lerøy Aurora. Foto: Privat

Ja til fisketurisme

Men det er flere en fiskeriene og havbruket som ønsker en bit av havet- Fisketurisme er også en næringsvei. Her kan Nofima fortelle at det også var positiv respons på at fisketurisme ikke har negativ innvirkning på fiskeriene.

– Majoriteten mener det er behov for bedre lokal forvaltning av fiskebestandene og økt konsultasjon med lokalbefolkningen for å styrke utviklingen av fiskeriene. Det er også bred enighet om behovet for rekruttering av yngre mennesker og bedre kjønnsbalanse i næringen, skriver Nofima i pressemeldingen.

Blant dem som skal holde innlegg på seminaret på onsdag er er Kenneth Stålsett i Sør-Varanger Utvikling, lokalpolitiker Magnus Mæland, Jan Børre Johansen (Lerøy Aurora), fisker Erling Haugan, Solveig Ballo (Sapmi næringshage), Eva Steen Jensen (Vadsø kommune), Audun Iversen (Nofima) i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere tilknyttet EU prosjektet Arctic Hubs.