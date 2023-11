Scottish Sea Farms (SFF) har startet en rettslig prosess mot Don Staniford der de vil be retten i Skottland om å sørge for at han ikke får komme nærmere enn 15 meter fra selskapets anlegg, det skriver Intrafish.com.

SFF er eid av Lerøy og Salmar og har over 60 lokaliteter i Skottland. Nylig vant Mowi frem i retten der sikret en lignende utestengelse av Staniford fra deres anlegg og bygninger i Skottland. I tillegg har han fått forbud mot å fly droner over anleggene til Mowi.