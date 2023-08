Over 30.000 er deltakere er ventet til Aqua Nor-messen i Trondheim fra 22. til 24. august. Det har gitt utslag på tilgang på hotellrom. Er du sen med booking kan du risikere å måtte betale over 20.000 kroner for et hotellrom over to netter.

En rask sjekk på Hotels.com tirsdag 8. august viser at de fleste hotellrom i Trondheim er fullbooket under messen. MN24 gjorde en tilsvarende sjekk 28. juli med samme funn. Det som er igjen fra hotellsiden er hotellrom til 11.475