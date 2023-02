Den norske leiinga har kjøpt ut russisk oppdrettskjempe og overtatt settefiskanlegg på Moltustranda på Søre Sunnmøre. Det skriv Nett.no Den nye eigaren av Villa Smolt-selskapet er Arne Geirulv frå Averøy, som no skal drive vidare med dei same folka som har stått for drifta så langt. – Det har vore ein sokalla «management buyout» og selskapet er ikkje lengre russiskeigd, fortel Geirulv til Nett.no Geirulv står bak selskapet Agaqua som har teke over aksjane i Villa Smolt, og to andre selskap som tidlegare var eigd av russiske Intarctica.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.