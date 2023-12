Sandanger Invest nådde dermed ikke frem med sitt krav om en såkalt midlertidig forføyning i tvisten om produksjonsutstyr som står i lokalene hvor Atlantic Seafood drev virksomhet.

– Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det ikke er sannsynliggjort en sikringsgrunn. Når det ikke foreligger sikringsgrunn er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om det er sannsliggjort et hovedkrav, heter det i kjennelsen.