Ny serie - arealbruk I en serie artikler framover setter Intrafish fokus på bruk av havarealene våre. I første del tar vi for oss havbrukets bruk og behov for areal i framtiden. Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge mener at det er viktig at Norge setter av areal for mer havbruk, i tillegg til å sikre fiskeriområder, i årene som kommer. – Mer areal vil dessuten bidra til bedre drift som følge av styrket biosikkerhet. Veksten i havbruket er det også brei politisk enighet om.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.