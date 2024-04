Som ledd i Trafikklyssystemet ble havbruksbedriftene i Produksjonsområde 4 (PO4) i 2020 pålagt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å nedregulere produksjonskapasiteten i havbruksanleggene med 6 prosent. Vedtaket har hatt, og har fortsatt, alvorlige konsekvenser for havbruksvirksomhetene i PO4, for leverandørindustrien og for berørte kommuner, skriver PO3/4 Kunnskapsinkubator i en pressemelding.

Trafikklyssaken 25 oppdrettere saksøkte staten etter at de fikk «rødt lys» i 2020, og dermed måtte redusere sin produksjonskapasitet med seks prosent.

Dette gjelder oppdretterne i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt. Oppdretterne tapte både i tingretten og lagmannsretten.

Selskapene forsøkte å anke til Høyesterett.

I etterkant er det gitt to røde lys i produksjonsområdet.

Staten har i rettsrundene argumentert at søksmålet er et angrep på selve trafikklyssystemet. Oppdretterne mener på sin side at søksmålet isolert sett handler om det røde lyset som ble gitt i 2020, og at søksmålet ikke er et forsøk på å velte ordningen.

Havbruksselskapene krevde at nedtrekket ble satt til side, men tapte i lagmannsretten i 2022. Nå begjærer de saken gjenåpnet.

– Det har nå fremkommet avgjørende nye opplysninger som viser at det ikke var grunnlag for NFDs vedtak i 2020. På denne bakgrunn har 22 havbruksbedrifter i PO4 bedt Frostating lagmannsrett om å gjenåpne Gulating lagmannsretts dom av 2. mai 2022 (Trafikklysdommen), skriver leder i PO3/4 Kunnskapsinkubator, Even Søfteland, i pressemeldingen, som E24 omtalte først.

Havbruksvirksomhetene legger til grunn at en ny rettslig vurdering på basis av fakta som nå foreligger, vil føre til at det røde trafikklyset i PO4 i 2020 må oppheves.

Trafikklyssystemet Norge er delt inn i 13 produksjonsområder (PO'er) som fargelegges annethvert år.

Fargen bestemmes blant annet ut fra hvor mye lakselus som er registrert på utvandrende vill laksesmolt.

Utgangspunktet er at lus over et bestemt nivå i oppdrettsmerdene påvirker villaksen.

Lusenivået avgjør om oppdretterne i hvert PO får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk. Kilde: Havforskningsinstituttet

I pressemelding skriver Søfteland at det i høst og vinter er avdekket ny informasjon som de mener kan påvirke Trafikklysdommen:

Endring av Havforskningsinstituttet sin postsmoltmodell høsten 2023, og etterberegninger av modellen, mener PO3/4 Kunnskapsinkubator viser at PO4 ikke var i rødt i 2019.

Kunnskapsinkubatoren hevder det er avdekket feil i tråling etter smolt som metode.

– Metoder som ikke fungerer kan ikke danne grunnlag for nedbygging av en av våre største og viktigste næringer. Det er snakk om alvorlige inngrep som krever klar hjemmel og solid faktagrunnlag. Fellesnevneren for de nye opplysningene som har kommet frem er at miljøpåvirkningen i form av lakselus fra havbruksanleggene i PO4 har vært overestimert, skriver Søfteland i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mulig svar før ferien

Advokat Trond Hatland hos Thommessen representerte partene i Gulating lagmannsrett. Han er advokat nå også for de 22 aktørene.

– Det er et system der vi kan be om ny rettssak hvis det er kommet nye avgjørende faktiske forhold. Det mener vi det er. Da er systemet slik at vi kan gå til en sideordnet domstol. Siden trafikklyssaken ble avsagt i Gulating går vi da til Frostating der de skal vurdere om vilkårene er til stede for en ny sak, sier Hatland til Intrafish.

Dersom Frostating lander på at det er grunnlag for å ta opp saken på nytt blir det nye rettsrunder i Bergen igjen.

– Saken vil komme opp til full ny behandling i Gulating med nye dommere som skal vurdere saken på nytt dersom Frostating lander på det, forklarer advokaten.

Nå blir det en prosess der partene får levert sine innlegg.

– Så får vi sannsynligvis en avgjørelse før ferien, avslutten Hatland.