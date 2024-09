Ord­fø­ra­ren til­byr seg å rei­sa til Oslo for å ta kam­pen for opp­dretts­sel­ska­pet

Naturvernforbundet støttar Bremnes Seashore, og no stiller Bømlo-ordføraren opp for at selskapet skal få testa sesongtilpassa lakseproduksjon. Fleire er også med i kampen for å snu saka i departementet.