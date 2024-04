(Ingressen/brødtekst i denne saka vart endra torsdag kl, 19:10 frå utsegna «den årlege undersøkinga til Kantar», til omdømmemålinga er frå Kantar, red.anm.)

Tidlegare denne veka omtalte Intrafish at Sjømat Norges Øyvind André Haram bekrefta at det var eit fall på den siste målinga dei hadde gjort på omdømmet til havbruk. Han ville derimot ikkje fortelje kva skåren i målinga hadde vore, og grunngav det med at «det lett kan misbrukast».

Også leiar for kommunikasjonsavdelinga, Kristin Langeland, sa til Intrafish at dei foreløpig ikkje ville kommentere målinga, fordi målinga som var gjort på omdømmet til havbruk var del av eit større kartleggingsarbeid på omdømmet til heile sjømatnæringa.