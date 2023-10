Det er plass til mange gjester rundt bordet til familien Møgsters hytte på Kvamskogen. Foto: Bjarne Skintveit

Med økende renter og lunkent hyttemarked er denne gigant-hytten lagt ut til salgs i fjellområdet en knapp times biltur øst for Bergen. Hytten er eid av en av sjømatnæringens rikeste familier, Møgster-familien på Austevoll. Kvamskogen er et av de største hyttefeltene utenfor Bergen, og ligger i Kvam kommune.

Vil ta tid

– Vi er innforstått med at det vil ta litt tid å selge denne hytta. Etter det jeg vet har det aldri før blitt solgt hytter for over ti millioner kroner i dette området, sier Kjetil Solheim Aarsand, megler i Nordvik Hardanger til Fiskeribladet.

For 13 millioner kroner får du en hytte over tre plan, seks soverom, fire baderom og tre stuer. Med andre ord en hytte for dem som ønsker god plass.

«Her finner du den perfekte balansen mellom sjarme, komfort og funksjonalitet, og den vil være en pålitelig følgesvenn for mange minnerike stunder i årene som kommer», står det i salgsoppgaven.

– Det er ikke ofte hytter til salgs i denne prisklassen. I Myrkdalen er det mer aktivitet på det nivået, fortsetter Solheim.

Hytten på Fureberghovden på Kvamskogen er formelt eid av Inger Marie Møgster, kona til Helge Møgster. Den ble lagt ut på Finn.no i helgen. Helge Møgster står for salget. Han har ikke svart på vår henvendelse til han om hvorfor han selger hytta. Det var Bergensavisen som først omtalte hyttesalget.



Helge Møgster Er styreleder i Laco AS, som er eid av familien Møgster fra Austevoll

Laco eier 55 prosent av aksjene i Austevoll Seafood.

Austevoll Seafood-konsernet omsatte i 2022 for 31,1 milliarder kroner.

Austevoll Seafood eier og driver fiskefartøyene «Talbor» og «Birkeland» gjennom henholdsvis BR Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS.

Konsernet disponerer også over hermetikk- og fryseanlegg. Virksomheten består av produksjon og salg av fiskemel/fiskeolje og andre produkter fra havet. Selskapets hovedvirksomhet er i Europa og Sør-Amerika, særlig i Chile og Peru

Selskapet har hovedkontor på Storebø i Austevoll kommune i Vestland fylke

Austevoll Seafood eier i underkant av 53 prosent av Lerøy Seafood Group, som omsatte for 26,6 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 2,3 milliarder kroner.

Laks utgjør størstedelen av Lerøy Seafood Groups virksomhet

Full stans i hyttesalget

Interessen for å kjøpe hytte på fjellet er kraftig ned sammenlignet med høsten i fjor, skrev DN i forrige uke. Det er nærmere 3300 fritidsboliger på fjellet til salgs nå like før høstferien, mesteparten brukt. Det er 20 prosent flere enn på samme tid i fjor, ifølge Finn.no.

– Det er vanskelig å si om vi har nådd bunnen. Men jeg tror vi er nær, sier en av Norges fremste ringrever innen hyttefeltutbygging, Stein Plukkerud, leder for det store DNB-eide Mosetertoppen-prosjektet i Hafjell til Dagens Næringsliv.

Møgster-familiens hytte på Kvamskogen har plass til både liten og stor. Foto: Bjarne Skintveit

Den siste måneden er det lagt ut 24 fritidseiendommer på Finn.no med prisantydning over ti millioner kroner. Til sammenligning ble det lagt ut 15 i denne prisklassen i fjor og åtte i 2021. Prisene er ifølge Jørgen Hellestveit, leder for Finn Eiendom, sunket med 20 prosent.

Tok 210 millioner i utbytte

Møgster-familien eier selskapet Laco, som i fjor et resultat før skatt på like over 4,3 milliarder kroner i 2021. Dette er mer enn en firedobling fra 2020 da selskapet hadde et resultat før skatt på 912 millioner kroner.

Omsetningen fra aktiviteter særlig innen sjømat endte på 27,3 milliarder kroner i fjor, mot 23,1 milliarder kroner året før.

Samtidig fremgår det av konsernets årsrapport at Møgster-familien tar ut et utbytte på 210 millioner kroner. Dette er 60 millioner kroner mer enn utbyttet på 150 millioner kroner året før.

Helge og kona Inger Marie Møgster selger hytta sin på Kvamskogen for 13 millioner kroner. Foto: Eivind Senneset

Ni år gammel

Hytten til Møgster-familien sto ferdig i 2014, og betegnes som en romslig familiehytte. I salgsoppgaven trekkes det frem at «hyttens beliggenheten er preget av ro og stillhet, med sollys fra tidlig morgen til kveld. Her er en flott base for utendørsaktiviteter året rundt, med preparerte skiløyper og fantastiske toppturer».

Underetasjen er på 150 kvadratmeter, bestående av en hall, aktivitetsrom og kjellerstue. Første etasje er like stor, og har både kjøkken, stuer, soverom og bad. I tillegg er det et loft på bare 39 kvadratmeter, bestående av loftstue, to soverom, bad og bro.

Megler Aarsand forteller til Fiskeribladet at bakgrunnen for salget er Møgster-familiens bruk av hytta.

– En så stor hytte må brukes og holdes ved like, er alt han har å si.

Lite respons

Aarsand påpeker overfor Fiskeribladet at det foreløpig har vært lite respons rundt objektet.

– Vi vil nok bruke tid på dette salget, men det er vi innforstått med. Det er ikke mange i markedet på slike priser, sier han.

Megleren forteller at det er en del omsetning av hytter i dette området, men at omsetningen ikke er på nivå med situasjonen i 2021–22. Da var det gjerne mange budgivere og prisene gikk til værs.

– Situasjonen er en annen i dag. Økende renter har innvirkning, og dermed har hyttemarkedet også normalisert seg, sier han.

Å våkne opp i denne sengen kan nok friste noen hver. Foto: Bjarne Skintveit

Familien Møgster sin hytte på Kvamskogen. Foto: Bjarne Skintveit

Familien Møgster sin hytte på Kvamskogen. Foto: Bjarne Skintveit

Det fliselagte badet er romslig og flott. Foto: Bjarne Skintveit