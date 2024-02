Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, har sett seg lei på at de 13 forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) stadig gjentar at rømt oppdrettslaks er en av de alvorligste truslene mot villaksbestandene.

Nå ber han Miljødirektoratet ta affære.