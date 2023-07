Christiansen var tidligere kommunikasjonsdirektør i verdens største lakseprodusent Marine Harvest, nå Mowi. Hvis du søker på navnet hans i IntraFishs arkiv, får du 143 treff.

Nå jobber han som frittstående konsulent med eget firma, iR-Partner, der kundene er fra bransjene sjømat og finans.

Og han er tilbake på banen for fullt. I en kronikk nylig på IntraFish skreiv han at dagens konfliktnivå er mer skadelig for laksenæringa enn skattenivået.

- Den sittende regjering vil ha grunnrenteskatt. Og på veldig mye mer enn laks.