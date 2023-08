Geir Kristiansen, leder Berlevåg Jeger- og Fiskeforening, argumenterer for ny teknologi for å fange pukkellaks. Her et bilde fra en tidligere anledning hvor han deltok på befaring i Beiarelva i Nordland sammen med deltakere på Dialogkonferansen for laks og ørret i Salten 2022. Foto: Bent-Are Jensen