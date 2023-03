De tre er valgt ut blant 80 kandidater og invitert av Olaisen Blue. Det et innovasjons- og investeringsselskap som åpner nettverket sitt for «start ups», det vil si små oppstartsselskaper innen miljøfremmende teknologi. Poenget er å hjelpe fram nykommere som ennå ikke har inntjening, men som tilbyr teknologiske løsninger som kan ha interesse for et globalt marked, ikke bare innen havbruk. – Vi vil ikke kun fremme teknologisk utvikling. Vi ser etter innovasjoner som kan endre næringa i positiv og bærekraftig forstand, sier daglig leder Stine Svanevik i Olaisen Blue til Intrafish på mobil fra Brussel.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.