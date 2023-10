For to år siden satt Solberg-regjeringen ned et utvalg som skulle se på hvordan Norge bør kutte utslipp til nærmere null innen 2050. Fredag fikk klima- og miljøministeren Klimautvalget 2050 sin rapport.

Det som skapte mest overskrifter der var utvalgets anbefalinger for Norges største eksportnæring. Utvalget mener at Norge må lage en plan for oljens sluttfase, skriver VG.

Men også Norges nest største eksportnæring må det kuttes i, mener Klimautvalget, som nå har lagt fram sin rapport.

– Utslippene fra havbrukssektoren må ned, slår utvalget fast i rapporten.