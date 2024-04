1. april er mer enn bare en dag for aprilsnarr i 2024. Det er også dagen der eliteserien i fotball sparkes i gang. I hvert fall for de fleste. Odd og Haugesund tyvstartet på siste dag i mars. Men så kan vi vel også driste oss til å spå at dette ikke er de to lagene med flest supportere blant sjømattoppene.

Det har derimot lag som Bodø/Glimt, Rosenborg, Tromsø og Brann. Dette er også klubber som er kjent for å ha sponsorer fra sjømat.