Sist uke ble det kjent at det er opprettet dialog mellom Bjørn Wikne, ektemann til fengslede Yimin Dong, og Salmar.

Torsdag kveld kom oppdrettsgiganten med et nytt tilbud om hjelp til Wikne.

Opprinnelig har Wikne sin forespørsel til Salmar vært nokså enkel: Å få tilsendt dokumenter som viser at Salmar mottok penger fra kinesiske selskap. Dette mener Wikne kan bevise at Dong ikke er en øverste leder for et organisert kriminelt nettverk som smugler, slik hun er dømt for i Kina, men at fisken som kom inn i Kina, via Vietnam og via Dong, faktisk ble betalt for til Salmar.