I det desidert varmeste teltet under havbruksmessen Aqua Nor tok Flatsetsund Engineering (FLS) imot skuelystne til sin nye avluser. Den annonserte de som en verdensnyhet for brønnbåter i 2022 på HavExpo. Nå har de doblet kapasiteten – og det skaper interesse når hele havbruksnæringen er samlet i Trondheim.

– Det mest interessante er alle utlendingene som har kommet innom. Vi er godt kjent med aktørene i det norske markedet, men har vi sett spesielt stor interesse fra Chile, forteller administrerende direktør Lars Georg Backer.