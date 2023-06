Fishglobe har signert en avtale med Sorken Group om salg av enheter for det Søramerikanske området, går det fram av en melding fra partene onsdag.

– Chile er et marked som vi ønsker å være aktive i, vi har en fleksibel strategi som gjør at når en slik mulighet byr seg så synes vi det er fornuftig å la et selskap som Sorken og en ressurs som Christian Stange gjøre en del av jobben sammen med oss. De synes vi har en teknologi som er representativ for det som de ønsker å oppnå i markedet og vi ønsker å gjøre et inntog i dette markedet, uttaler kommersiell direktør i Fishglobe, Tor Magne Madsen, i meldingen. Selskapet tilbyr semilukkede anlegg i sjø.

– Når kommer første salget?

– Det er vanskelig å svare på. Det er en del ting opp mot myndigheter der borte som må avklares først i forhold til godkjenninger og slikt, så en del grunnarbeid må til. Vi møter i første omgang en delegasjon av kunder og myndighetspersoner på Aqua Nor i august, så vil vi bruke høsten på å gjøre oss klare og rigge oss for markedet på nyåret, svarer Madsen når Intrafish ringer.

En Fishglobe-enhet løftes på plass. Foto: Fishglobe

– Og prislappen på dingsen?

– He, he, hva tror du? Den er dyr ja. vi må å finne partnere der nede som kan bygge enheneten for oss, og prisen blir justert på bakgrunn av den lokale kompetansen og arbeidet.

– Så enhetene skal bygges i Chile?

– Ja, de blir bygget der – det blir for langt å frakte dem over dit, slår Madsen fast.

– Nå går altså ny, norsk oppdrettsteknologi ut av landet, noe som enkelte har kritisert og vært bekymret for. Hva tenker du om det?

– Vi har mål om å være en global leverandør, men mangler om rammevillkår, miljøteknologiordningen, og grunnrenteskatt har helt klart gjort at eksportarbeidet er blitt prioritert høgere enn det ville ha blitt gjort hvis dette hadde vært bedre tilrettelagt av norske myndigheter, svarer Madsen.

Slik ser Fishglobe-konseptet ut. Nå skal det til Chile. Foto: Fishglobe

– Vinn-vinn

Fishglobe er et selskap i Havrukskompaniet som eies av Valinor AS og ansatte. Fishglobe har utviklet en patentert teknologi som de mener setter en ny standard for lukket oppdrett i sjø. Globene er en flytende, lukket og autonom – med integrert fôrflåte. Det tekniske utstyr som trengs for å drive globen er installert i rom i toppen av globen og globen kan ifølge selskapets melding flyttes fra lokalitet til lokalitet på veldig kort tid.

– En vinn-vinn for begge parter. Gjennom prosessen med avtale så har vi funnet en felles plattform for videre samarbeid, vi har ingen konkurrerende produkter og ser kun positive synergier med denne avtalen, legger Madsen til i meldingen.

Sorken Group er et Chilensk service selskap som leverer forskjellige tjenester innen havbruk, med spesialitet på design, utforming, produksjon av nett inkludert service, inspeksjon, sertifisering og reparasjon av nett, går det fram av meldingen.

Slik ser Fishglobe-konseptet ut ferdig i sjø. Foto: Håkon Meyer

Satser globalt

– Fishglobe har de et uttalt mål om å være en global aktør og det Chilenske markedet er viktig for videre eksportmuligheter i et stort markedet for atlantisk laks. Partene har relasjoner på begge sider som tidligere har jobbet tett sammen, og avtalen bygger videre på relasjonene som er etablert, skriver partene i meldingen onsdag.

– Dere er trygge på samarbeidspartneren?

– Ja, det er vi veldig trygge på, vi har kjennskap til dem fra før gjennom samarbeid så vi kjenner hverandre, svarer Madsen og viser til viktigheten av å ha en partner som har lokal kunnskap om markedet de nå skal inn på.

Selve avtalen mellom partene har ingen konkret prislapp, og for Sorken Group handler det om at de vil tjene på samarbeidet gjennom andeler ved konkret salg av glober.

Nå skal selskapene legge en felles strategi for å gå inn på markedet både i forhold til kunder og myndigheter.

– Det er mye arbeid for å få inn en ny teknologi i et nytt markedet, men markedet og kundene har vist stor interesse for et produkt som vil kunne eliminere mange av de utfordringene som det Chilenske markedet står ovenfor. Spesielt oppsamling av slam er en stor utfordring, skriver selskapet avslutningsvis i meldingen.