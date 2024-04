– Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg er stolt over det programmet som både organisasjonen og konferansekomiteene har laget, sier Sigurd Vik.

Han er naturligvis programforpliktet til å si det - som daglig leder for Stavangers nye storkonferanse for havbruksnæringen, men han er tydelig på at han mener det. De skal totalt samle rundt 200 foredragsholdere og debattanter, i tillegg til at 80 bedrifter stiller ut teknologi og løsninger.

– Vi har debatter og kjører også miniseminarer i tillegg som en del av utstillingene.